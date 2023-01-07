Beşiktaş - Kasımpaşa maçında Selçuk İnan çılgına döndü!

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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kasımpaşa'da Selçuk İnan ilk gol sonrası çok öfkelendi.
Müsabakanın 28. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un kaydettiği golle skoru 1-0'a getirirken o anlarda konuk Kasımpaşa sakatlıklardan ötürü sahada 9 kişi mücadele ediyordu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncu değişikliğine izin verilmemesi sonrası sahada 9 kişiyken gol yemelerinin ardından hakeme tepki gösterdi.
Kulübede çok öfkelenen genç teknik adam bir süre hakeme tepki gösterdi.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.