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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 21:35,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır
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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla
devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona
erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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