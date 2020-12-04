Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evindeki son 4 maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

Son 10 maç gollü geçti

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi. İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı. Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a konuk olduğu 18 maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa, bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor. Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini bu sezon Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada aldı. Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getiren son 11 maç toplam 50 gole sahne oldu.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz maçta 17 gol yiyen ve bu alandaki en yüksek sayıya sahip olan Beşiktaş, lig tarihinde ilk 10 maçlar itibarıyla en fazla 18 gole izin vermişti. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da gol sevinci yaşayan Beşiktaş forveti Vincent Aboubakar, Kasım 2017'den bu yana üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıramıyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son beş golün üçünü kaydeden Vincent Aboubakar, Kasımpaşa ile bu statta oynadığı tek maçta iki golde pay sahibi olmuştu. Kasımpaşa forveti Fode Koita, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de Beşiktaş'a attığı son altı golün beşine doğrudan katkı sağladı. Gineli oyuncunun Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi de yine Beşiktaş.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü Armin Hodzic kaydetti ancak bu gollerin tamamı iç saha karşılaşmalarında geldi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Souza kamp kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, sakatlanan futbolcusu Josef de Souza'nın Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Öte yandan, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Kamp kadrosu belli oldu

Kasımpaşa maçının, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin.

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.