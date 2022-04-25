Canlı Anlatım: Beşiktaş Kasımpaşa Maçı

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Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 0 - 1 KASIMPAŞA

GOL: 28' Muleka

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 29 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek mağlubiyetini Mayıs 2021'de Fatih Karagümrük'ten aldı. Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 15 maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa, tek galibiyetini Aralık 2016'da Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada aldı. Beşiktaş'ın evinde attığı son beş Süper Lig golünün üçünü kaydeden Michy Batshuayi, Nisan 2018'den bu yana ilk kez üst üste üç iç saha karşılaşamasında fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.Kasımpaşa formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığı Şubat 2022'den bu yana en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Jackson Muleka, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana ilk 10 karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan isim olmak istiyor.

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Bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golü 15 maça yayan Umut Bozok, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana en fazla karşılaşmada birer gol kaydeden oyuncu oldu. Aynı zaman diliminde bir sezonda daha fazla maçta gol sevinci yaşayan tek Türk futbolcu Burak Yılmaz.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 25 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde son 6 haftada 5 galibiyet

Lacivert-beyazlılar Süper Lig’in son 6 haftasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla düşme hattından uzaklaşarak orta sıralarda kendine yer buldu. 33. hafta itibariyle 11. sırada bulunan Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Çaykur Rize, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenerek, 3 puanı hanesine yazdırırken , Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük’e boyun eğerek bu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

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Paşa'da Sami Uğurlu farkı

Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu önderliğinde 16 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. İstanbul temsilcisi, 43 yaşındaki teknik adam ile bu süreçte 33 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ligde 33 hafta sonunda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.

Jackson Muleka performansıyla dikkat çekiyor

İstanbul ekibinde son haftalarda alınan başarılı sonuçlara en çok katkısı olan futbolculardan biri şüphesiz Jackson Muleka. 22 yaşındaki futbolcu, sezon ortasında Belçika’nın Standard Liege takımından kiralık olarak takıma katıldı. Kasımpaşa forması ile Süper Lig’de 9 maçta görev alan Kongolu, bu maçlarda 9 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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6 oyuncu ceza sınırında

Kasımpaşa’da Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Mortadha Ben Ouanes, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Rayane Aabid sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR’ı Arda Kardeşler

Beşiktaş’ın, bugün Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Vodafone Park’ta bugün saat 20.30’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler‘e AVAR olarak Kadir Sağlam ve Can Cengiz eşlik edecek.