Süper Lig mücadelesi Beşiktaş-Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. 31. Hafta maçlarında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 34. kez mücadele edecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak



Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı. Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisi, 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı

Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor



İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, evindeki son 3 maçı kazandı



Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-2018 sezonunda 2-1, 2016-2017 sezonunda da 4-1 mağlup etti.

4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi



Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.

Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Sarı kart cezası sınırında 7 oyuncu



Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.

Quaresma, Dolmabahçe'ye dönüyor



Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.