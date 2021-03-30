MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
GeriFutbol Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik üzerinde duruldu. 

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından minyatür kale maç ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi