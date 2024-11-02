Beşiktaş - Kasımpaşa heyecanı en yüksek oranlarla Misli'de! İki takımda son durum, muhtemel 11'ler ve dikkat çeken istatistikler...

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İlandır.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

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Deplasmanda başarılı bir görüntü sergileyen Kasımpaşa ise bugüne dek dış sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik (Rize 1-0, Alanya 2-1, Hatay 1-1, Galatasaray 3-3) alarak hiç yenilmedi.

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun durumu netleşmedi

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden 3 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlardaki son 3 maçta forma giyemeyen Gabriel Paulista ve Milot Rashica ile son 2 müsabakada takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un Kasımpaşa karşısında oynayıp oynayamayacakları maç saatinde belli olacak.

Üç oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Hedef, iç sahada 5'te 5

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı.

Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

Son 2 maçı Kasımpaşa kazandı

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Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

İki takım arasında 43. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.

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Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Immobile

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa

Beşiktaş – Kasımpaşa rekabetinden dikkat çeken notlar

-Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 6 maçın 5’inde ilk yarıda gol attı.

-Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 6 maçın 5’inde 1.5 gol baremini aştı.

-İki ekip arasında Beşiktaş’ın sahasında oynanan son 5 maçın tümü 2.5 gol üzeri skorla tamamlandı.

-İki ekip arasında oynanan son 4 karşılaşmada karşılıklı goller atıldı.

-Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybetti.

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Misli üyeleri ne oynuyor?

Misli üyelerinin %81'i karşılaşmayı Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyor. Bu maça Türkiye'nin en yüksek oranlarını veren Misli'de Beşiktaş galibiyetine 1.47; beraberliğe 4.16; Kasımpaşa galibiyetine ise 4.86 oran veriliyor.