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GeriFutbol Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarına ara vermeden başladı!

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Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın pas organizasyonları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Hes Kablo Kayserispor ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise esneme çalışması yaptığı kaydedildi.

Sergen Yalçın: Bizim için iyi bir gece olmadı üzgünüzHes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, kendileri için iyi bir gece olmadığını ve üzgün olduklarını belirtirken yenilen gollerin genç oyuncuların hatalarından kaynaklandığını ancak bunu da olgunlukla karşılamak gerektiklerini söyledi.
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Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

 

Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarına ara vermeden başladı

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