Beşiktaş Kasımpaşa biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?

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Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig 11. haftada mücadele edecek. BJK-Kasımpaşa maçı biletleri de bu heyecanlı mücadeleye stadyum ortamında izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Müsabaka Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Peki Beşiktaş Kasımpaşa biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak?

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI BU HAFTA MI, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 2 Kasım günü oynanacak.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA SÜPER LİG MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Beşiktaş ve Kasımpaşa derbisi de bu hafta oynanacak. Mücadelenin biletleri bugün saat 15.00’te satışa sunulacak.

Kasımpaşa maçında, 162 ve 152 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacak.Biletler Tüpraş Stadyumu’nda bulunan passo gişelerinden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Ancak üpraş Stadyumu bilet satış gişeleri, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün (29 Ekim Salı) kapalı olacak.

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BİLET FİYATLARI

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 100:16.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL