AA
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Beşiktaş "karton taraftar" projesi başlattı! Ruhumuz yeter...
Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
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