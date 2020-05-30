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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Beşiktaş "karton taraftar" projesi başlattı! Ruhumuz yeter...

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Beşiktaş "karton taraftar" projesi başlattı! Ruhumuz yeter...
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Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.

 

Beşiktaş karton taraftar projesi başlattı Ruhumuz yeter...

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