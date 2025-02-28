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Beşiktaş, Karşıyaka'yı deplamanda yendi!

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#Beşiktaş#Karşıyaka#Basketbol
Beşiktaş, Karşıyakayı deplamanda yendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 23:12

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı deplasmanda 93-79 yendi.

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Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Karşıyaka'yı deplasmanda 93-79 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Berk Kurtulmuş,

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 7, Hakan Sayılı 11, Thomas Akyazılı 15, Gallinat 13, Muhsin Yaşar 5, Efe Ergi Tırpancı 9, Hollins 10, Yalın Yıldız 2, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel

Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Plavsic 4, Needham 12, Yiğit Arslan 20, Sleva 12, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 13, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 45-43

3. Periyot: 63- 69

Diskalifiye: 34.41 Needham (Beşiktaş Fibabanka)

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#Beşiktaş#Karşıyaka#Basketbol

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