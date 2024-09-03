Beşiktaş kararları çabuk aldı, biletleri çabuk kesti! Fenerbahçe, Fred'e benzer 8 numaraya ihtiyaç duyuyor

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın karşılaşmalarını ve olaylarını değerlendirdi.

1- G.Saray Devler Ligi vedası, Adana galibiyeti ve transfer gündemiyle çok hareketli. G.Saray, Avrupa Ligi yolculuğu için hangi bölgelere takviye yapmalı?

Mehmet ARSLAN: HASTALIĞIN TEŞHiSiNE iZiN VERMiYORLAR

Sorun bir değil ki G.Saray’da. Kerem Aktürkoğlu, yönetim, bilet... Sayın sayabildiğiniz kadar. Bu galibiyet nefes aldırdı sadece. Ligin savunması en zayıf ekibine 2 hatadan gol atarak kazandılar. Ve çok da pozisyon verdiler. Bu sadece form durumu ile açıklanmaz. G.Saray’da takım içinde yolunda gitmeyen bir şeyler var. G.Saray’ı takip eden gazeteciler de, gazeteci gibi değil amigo davranınca da bu gerçekler hakkında bilgi almak zorlaşıyor. Hastalığı tedavi teşhis ile mümkün. Ama bu saklanıyor.

Haberin Devamı

Fırat AYDINUS: ÇOK ÖNEMLi EKSiKLER VAR

G.Saray’da önemli eksikler olduğu bir gerçek. Young Boys’a iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi bunun göstergesi. G.Saray’da şu an özellikle sol tarafa ve orta sahaya takviye elzem gözüküyor. Her ne kadar Batshuayi bir alternatif olarak transfer edilmiş olsa da İcardi’nin boşluğunu doldurabilir mi, kocaman bir soru işareti...

Uğur MELEKE: BURUK’UN HATASI DEVLER LiGi’NE MÂL OLDU

G.Saray için karmaşık bir sezon başlangıcı oldu. Young Boys önünde Okan Buruk’un yanlış tercihleri, Demirbay ve Mertens’siz kadro Devler Ligi’ne mâl oldu. Ancak madalyonun belki bir iyi tarafı var: Avrupa macerasına 16 Eylül’de belki Bayern’le, City ile başlayacaklardı, şimdi 25 Eylül’de PAOK ile defteri açacaklar. Şu anda savunmanın her yerinde takviyeye ihtiyaçları var. Hatta Davinson’suzluğa da çare bulamıyorlar. Savunmayı öne çıkarabilen, kaybedilen toplara ilk baskıyı yapabilecek Davinson stili ikinci bir stoperi yok G.Saray’ın.

Güntekin ONAY: SOL BEK VE FORVET ARKASI

G.Saray’ın yıllardır sol bek sorunu devam ediyor. Bu pozisyona birçok oyuncu transfer edildi ama beklediklerini bulamadılar. İlk mevki sol bek olmalı. İkinci pozisyon, Mertens’in yerine veya alternatif olacak bir forvet arkası, yaratıcılığı yüksek bir oyuncu. Ben, Jelert ve Sara’nın kadro kalitesini yukarıya çekecek oyuncular olduğunu düşünmüyorum.

Haberin Devamı

2- Beşiktaş Lugano önünde şov yaptı. Uduokhai’yi aldı. Ligde Sivas’ı geçti. 6 resmi maçta 21 gol attı. Bu ritim Avrupa Ligi’nde nereye kadar taşır siyah beyazlıları?

Uğur MELEKE: 10 iYi, 20 KÖTÜ GÜNÜ OLAN ADAMLARLA YOLA ÇIKMADI

VAN Bronckhorst çok çalışkan bir futbolcuydu. Çok da çalışkan bir teknik adam. Beşiktaş’ta alınması gereken kararları çabuk aldı, kesilmesi gereken biletleri çabuk kesti. 10 iyi, 20 kötü günü olan adamlarla yola çıkmadı; tüm yıl belli bir standardı koruyanlara güvendi sadece. Geçen yıl Beşiktaş’ta her maç 7-8 oyunculu sakatlık listesi olurdu, bu sezon dikkat ederseniz kimse sakatlanmıyor. Çünkü sakatlanırsanız kaybedersiniz formanızı bu Beşiktaş’ta. Ben bu Beşiktaş’ın Avrupa Ligi puan tablosunda da ilk 8 için mücadele edebileceğine inanıyorum.

Haberin Devamı

Mehmet ARSLAN: DOĞRU TEKNiK ADAM VE OYUNCU SEÇiMiNiN MEYVELERiNi TOPLUYOR

Gedson ve Rafa gibi iki oyun liderine sahipler. Tartışmasız ligin en tempolu ve hızlı oynayan ekibi Beşiktaş. Doğru teknik adam ve transfer tercihleri yaptılar. Bunu sahanın her yanında görüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta söylediğim gibi, G.Saray ve F.Bahçe’den oluşan 2 takımlı lig hegemonyasına son verecekler bu sezon. Bu tempo ile Avrupa Ligi’nde de başarılı olmaları sürpriz değil. Ben, bu sezon Avrupa Ligi’nde 3’te 3’ü yüzde 80, 3’te 2’yi yüzde 100 görüyorum.

Güntekin ONAY: KADRO ÇOK iYi AMA DERiNLiĞi BÜTÜN SEZONU TAŞIYACAK DÜZEYDE DEĞiL

Üç yeni transfer Beşiktaş’ın tüm kimliğini değiştirdi. İmmobile, Rafa ve Paulista ligimizin üstünde kaliteye sahip harika futbolcular. Bunların dışında Gedson, Al-Musrati ve Svensson da bu sezon performanslarını artırdı. Van Bronckhorst, takım boyunu kısaltıp, kompakt ve birlikte hareket eden bir oyuncu grubu yarattı. Tüm bunları bu kadar kısa sürede yapmak küçümsenmeyecek bir başarı. Avrupa Ligi’ne gelirsek... Beşiktaş’ın fikstüründe ilk 3 maç zor gözüküyor. Siyah beyazlıların golcü bir sol kanat oyuncusuna hatta Rashica’nın yetenek ve kariyer olarak önünde sağ kanada ihtiyacı var. İmmobile, Rafa’nın alternatifleri yok. Sol bekte de Masuaku’nun yedeği yok. Beşiktaş sezona çok iyi girdi ama lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda en az 55 maç oynayacak. Kadro derinliği bunu taşıyabilecek düzeyde değil.

Haberin Devamı

Fırat AYDINUS: OYUNCULARIN KALiTESi VE TEKNiK ADAMIN HIRSI BEŞiKTAŞ’I BAŞARIYA TAŞIR

Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Uduokhai gibi Avrupa havasını bilen tecrübeli futbolcuların yanı sıra, iyi performanslarını sürdürmeleri halinde Gedson, Mert Günok, Rashica ve Al-Musrati ile Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde başarılı olacağını düşünüyorum. Ayrıca hırslı ve bu arenada kendi adına da fırsat yakalayacak olan teknik direktör Van Bronckhorst’un Avrupa Ligi’nde başarı için gereken tüm katkıyı göstereceğini umuyorum.

3- F.Bahçe milli maç arasına moralli girdi. Amrabat da tribündeydi. Sizce Amrabat doğru isim mi? Avrupa Ligi’nde başarı için eksik parça tamamlandı mı?

Haberin Devamı

Güntekin ONAY: FiKSTÜRÜ ZOR AMA MOURiNHO’NUN TAKTiK DEHASI iLE iLK 8’i ZORLAR

Sofyan Amrabat, hem teknik hem de fizik olarak güçlü bir oyuncu. Oyun görüşü üst düzey. Sol ayağını çok iyi kullanan, uzun topları da iyi atabilen etkili bir pasör. Hem orta alanda savunmanın önünde hem de sol kenarda bek ya da orta saha olarak oynayabilir. Jose Mourinho kendisini farklı pozisyonlarda kullanacaktır. Fenerbahçe’nin orta sahadaki merkez rotasyonu geniş değildi. Amrabat ile bu sorunu ortadan kalktı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üç takımımız arasında en zor fikstürü çekti. Ancak Mourinho’nun tecrübesi ve taktik dehası ile ben ilk 8’i zorlayacağını düşünüyorum.

Fırat AYDINUS: FiKSTÜRÜ ZOR AMA MOURiNHO’NUN TAKTiK DEHASI iLE iLK 8’i ZORLAR

Sofyan Amrabat, hem teknik hem de fizik olarak güçlü bir oyuncu. Oyun görüşü üst düzey. Sol ayağını çok iyi kullanan, uzun topları da iyi atabilen etkili bir pasör. Hem orta alanda savunmanın önünde hem de sol kenarda bek ya da orta saha olarak oynayabilir. Jose Mourinho kendisini farklı pozisyonlarda kullanacaktır. Fenerbahçe’nin orta sahadaki merkez rotasyonu geniş değildi. Amrabat ile bu sorunu ortadan kalktı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üç takımımız arasında en zor fikstürü çekti. Ancak Mourinho’nun tecrübesi ve taktik dehası ile ben ilk 8’i zorlayacağını düşünüyorum.

Fırat AYDINUS: AMRABAT LiG VE AVRUPA’DAKi YOĞUN TAKViMDE TAKIMA EKSTRA GÜÇ KATAR

Rizespor’dan sonra Alanyaspor’u da net skorla mağlup eden Fenerbahçe’de en büyük artı, Fred’in sakatlıktan dönmesiyle birlikte orta sahadaki İsmail Yüksek-Fred-Sebastian Szymanski üçlüsünün oturması oldu. CV’sinde Manchester United ve Fiorentina gibi büyük takımlar bulunan Sofyan Amrabat, ön liberoda gerek Süper Lig gerekse Avrupa Ligi arenasındaki yoğun maç takviminde Fenerbahçe’ye ekstra güç katacak kalitede bir futbolcu.

Mehmet ARSLAN: TEMPO SORUNUNU AMRABAT ÇÖZER AMA ÖNCELiKLE DZEKO’YA ÇOK iYi BAKMALILAR

Kulübeyebaktığınızda Jose Mourinho, saha içine baktığınızda yıldızlar topluluğu. Bu gerçeklerle kazanıyor Fenerbahçe. Ama tempo olarak arzuladığı seviyede değil. Geçtiğimiz sezon rakipten dönen topları kazanma süresi bu yıla oranla daha kısaydı. Bu da Fenerbahçe’nin temposunu yükseltiyor rakibe baskıyı maksimum seviyeye çekiyordu. Sofyan Amrabat’ın gelişiyle birlikte bu temponun artacağı kanaatindeyim. Ama ilk 4 hafta şunu da gösterdi. Edin Dzeko’nun yokluğunu Youssef En-Nesryi dolduracak kaliteye ulaşamadı. Kaptan’a gözü gibi bakmalı Fenerbahçe.

Uğur MELEKE: FENERBAHÇE’NiN FRED’E BENZER SEKiZ NUMARAYA iHTiYAÇ DUYDUĞU ORTADA

Fenerbahçe için bu sezonu ‘Fred’den önce’ ve ‘Fred’den sonra’ diye ikiye ayırdığımı belirtmiştim. Fred sonrası iki maçta daha kompakt, savunmayı çok daha fazla önde kuran, daha doğru hücum pres yapan bir Fenerbahçe var. Ancak Fenerbahçe’nin bir sezonda 50 küsur maç oynayacağı ve Fred’in tümünde sahada olamayacağı düşünüldüğünde Brezilyalı’ya benzer sekiz numaraya ihtiyaç duyduğu ortada. Sofyan Amrabat iyi bir altı numara. Orta sahaya zenginlik katacaktır. Belki İsmail’i sekiz numarada kullanmayı deneyebilir Mourinho.

4- Milli takım Uluslar Ligi macerasına başlıyor. Kadroyu ve 3 yeni isim Eren, Emirhan ve Mustafa’ya yapılan davetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fırat AYDINUS: BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK MiLLi TAKIMA SEÇiLMEDE AVANTAJ

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın geleceği düşünerek, A milli takıma genç oyuncuları çağırmasını ve şans vermesini son derece olumlu buluyorum. Planlı ve programlı seçimler milli takımımız adına bir nevi yatırım niteliği taşıyor. Konu A milli takım olunca bana esas ilginç gelen durum şu: Maalesef ülkemizde büyük kulüplerde oynamak, milli takıma seçilmede ekstra avantaj sağlıyor. Bunun son örneği Emirhan Topçu. Rizespor’da son iki sezon 64 maçın 61’inde ilk 11’de sahaya çıkan Emirhan, Beşiktaş’a gelince hayatında ilk kez A Milli Takım’a çağrıldı.

Uğur MELEKE: AVRUPA ŞAMPiYONASI’NDAKi FUTBOL STANDARDIMIZI KORUMAMIZ LAZIM

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı başı dik tamamladık. Almanya ve İspanya’dan sonra futbol olarak seyirciyi tatmin eden 3-4 ülkeden biriydik. Bu standardı, UEFA Uluslar Ligi’nden başlayarak korumamız lazım. Geçen sezon Bundesliga’nın en iyi çıkış yapan gençlerinden olan Eren Dinkçi çok önemli kazanç. Beşiktaş’taki bu çıkışın ulusal takıma yeni oyuncular kazandırması da doğal. Santrfor rotasyonumuz bu kadar darken Mustafa Hekimoğlu önemli kazanç.

Mehmet ARSLAN: AVRUPA ŞAMPiYONASI’NDAKi BAŞARININ TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERMELiYiZ

Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki başarılı futbolun tesadüf olmadığının kanıtlanacağı bir arena. Vincenzo Montella’nın tercihlerine saygı duyarım. İzleyen, takip eden o. Kaldı ki, (örneğin) son Beşiktaş maçında sahada sadece kaleci Mert Günok vardı yerli olarak. Dolayısıyla Montella’nın işi sanıldığı kadar kolay değil. Ama ligi, ülkeyi yakından tanıyan bir hoca. Uluslar Ligi için ben onun adına umutluyum.

Güntekin ONAY: GENÇ FUTBOLCULARIN MiLLi TAKIMA KAZANDIRILMALARI SON DERECE AKILLICA

Vincenzo Montella Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk 11 tercihleriyle hayal kırıklığı yaratmıştı. Ben Barış Alper Yılmaz’ı beğenmeyen biri değilim ama santrfor oynaması büyük hataydı. Kadro potansiyelimizi, gücümüzü tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Daha ileriye gidecek kalitemiz vardı. Milli takım için Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’dan sonra bir santrfor sorunu yaşadığımız ortada. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu belki direkt ilk 11 oynayamayacaklar ama kadroda olmaları akıllıca. Emirhan Topçu ise milli takım havuzunda olması gereken bir stoper. Henüz 22 yaşında ve uzun yıllar hizmet edebilir. Eren Dinkçi gibi gelecek vadeden gurbetçilerin Türk Milli Takımı’nı seçmelerinin sağlanması da önemli bir başarı.

Murat Fevzi TANIRLI: 4. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· MHK toz duman attırıyor.

· Turgut Doman skandalı: Kayseri-Sivas, Rize-F.Bahçe

· Keçiörengücü-Bolu: Yine görev.

· Hoş geldin şampiyon!

· Teknik direktör değişikliğinde rakipsiz lig.

· Abdullah Avcı-Trabzonspor.

· Play-station’da bile gerçekleşmesi zor!

· 6 gol-3 penaltı-11 net pozisyon.

· 30 şut - toplam xG 4.63 (Adana Demir-Galatasaray).

· Bahar bahçe bir yanımız.

· Gol atanlar: 9 takım.

· Yaprak döker bir yanımız: Gol atamayanlar (9 takım).

· Yarı otomatik gol katili:)

· Rize-Kasımpaşa: Toplam 1 gol.

· VAR ile iptal edilen: 3 gol.

· Hoca kart hoca!

· Sivasspor: 9 faul 5 sarı kart.

· Trabzonspor-Hatayspor-Galatasaray: 0 sarı.