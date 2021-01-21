Beşiktaş kararı verdi! Josef de Souza ile yola devam

Kartal’ın başarısında en önemli paya sahip oyunculardan biri olan Sambacı için teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu ile harekete geçildi.

11 MAÇI KALDI

Kontratında ‘25 resmi maçta oynarsa sözleşmesi uzar’ maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu, 11 mücadelede daha oynaması durumunda 1 yıl daha Kartal’da kalacak.

Josef’in daha sonraki sezonlarda da siyah beyazlılarda kalması amaçlanırken devre arası sözleşme imzalanması bekleniyor.

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