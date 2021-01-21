Beşiktaş kararı verdi! Josef de Souza ile yola devam
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza henüz sezonun ilk yarısı geride kalmadan takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.
Kartal’ın başarısında en önemli paya sahip oyunculardan biri olan Sambacı için teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu ile harekete geçildi.
11 MAÇI KALDI
Kontratında ‘25 resmi maçta oynarsa sözleşmesi uzar’ maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu, 11 mücadelede daha oynaması durumunda 1 yıl daha Kartal’da kalacak.
Josef’in daha sonraki sezonlarda da siyah beyazlılarda kalması amaçlanırken devre arası sözleşme imzalanması bekleniyor.
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