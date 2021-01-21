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GeriFutbol Beşiktaş kararı verdi! Josef de Souza ile yola devam
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kararı verdi! Josef de Souza ile yola devam

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Beşiktaş kararı verdi! Josef de Souza ile yola devam
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza henüz sezonun ilk yarısı geride kalmadan takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Kartal’ın başarısında en önemli paya sahip oyunculardan biri olan Sambacı için teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu ile harekete geçildi.

11 MAÇI KALDI

Kontratında ‘25 resmi maçta oynarsa sözleşmesi uzar’ maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu, 11 mücadelede daha oynaması durumunda 1 yıl daha Kartal’da kalacak.

Josef’in daha sonraki sezonlarda da siyah beyazlılarda kalması amaçlanırken devre arası sözleşme imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş kararı verdi Josef de Souza ile yola devam

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