Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tüm dikkatler bu maçta!

Beşiktaş Karagümrük maçı, Türkiye genelinde milyonlarca futbolseverin yakın takibinde olacak. Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde sonraki haftaya büyük bir avantajla girmiş olacak. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 41'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.



Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.



İÇ SAHADA SON MAÇ



Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak.

Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı.



Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.



NKOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ, ATİBA CEZALI



Siyah-beyazlılarda bugünkü mücadele öncesi Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.



Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, bugün görev yapıp yapamayacağı bu akşam gerçekleştirilecek antrenman sonrası belli olacak.



Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın mücadelede sahada olması beklenmiyor.



Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da bugün oynanacak mücadelede görev yapamayacak.



4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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