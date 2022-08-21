Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler

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Beşiktaş Karagümrük maçı, iki takım için de heyecan dolu geçecek. Son 10 maçta Beşiktaş karşısında 1 kez galibiyet elde eden Karagümrük, galibiyet için tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Fatih Karagümrük: Viviano, Levent Mercan, Biraschi, Dresevic, Burak, Caner, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3'üncü Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Karagümrük'e konuk olacak. 21 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports üzerinden canlı izlenebilecek.