Canlı anlatım: Beşiktaş - Karagümrük maçı

Saat 21.45'te başlayan Beşiktaş - Fatih Karagümrük mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

BEŞİKTAŞ 0-0 KARAGÜMÜK

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Salih, Larin, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Erhun, Jimmy, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.



RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11'DE

Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı.

Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı.

Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.



KENAN KARAMAN KULÜBEDE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına kulübede başladı.

Geride kalan 2 haftada siyah-beyazlı takımın hücum hattının ucunda yer alan ancak golle tanışamayan Kenan Karaman, Sergen Yalçın tarafından yedek soyunduruldu.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADILAR

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını unutmadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma sırasında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı tişört giydi.