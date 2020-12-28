Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Olympique Lyon’un radarında

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2025 senesine kadar uzatan ve maaşında iyileştirme alan Ersin Destanoğlu son haftalardaki performansıyla kalesinde güven veriyor.

2’si üst üste olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesinde gol görmeyen genç kaleci, Utku Yuvakuran’dan formayı geri aldı.

Sergen Yalçın’ın, geldikten sonra formayı teslim ettiği 19 yaşındaki eldiven Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Haziran 2020’den bu yana 7 karşılaşmada gol yemedi.

Kendi yaş grubunun en değerli kalecisi konumunda bulunan Ersin’in Fransız ekibi Olympique Lyon’un radarında olduğu da öğrenildi.

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