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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayan Beşiktaş'ta kafileyi taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'ndan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.

🛬🇹🇷 Beşiktaş kafilesi, Gürcistan'dan döndü. 👋 Teknik direktör Vincenzo Italiano, havalimanında kendilerini karşılayan taraftarları selamladı. 🎥 @selencansu5 https://t.co/b5LoRPxl7Y — Spor Arena (@sporarena) November 27, 2026

Beşiktaş uçağı, saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu:

"ÇOK ŞÜKÜR 3 PUANLA GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIK"

"Evet, çok yorulduk ama çok şükür 3 puanla geri dönmeyi başardık. Şimdi de izninizle istirahat etmek istiyoruz çünkü önümüzde yine önemli bir maç var. Pazartesi derbi var, bizim için çok önemli bir maç. O yüzden bir an önce eve gitmek istiyoruz.

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Yoğun duygular yaşadım, penaltı kaçırdım. Hissettiğim sorumluluk nedeniyle kendime biraz fazla yüklendim ama gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarıma, Olaitan'a ve Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü maçı kazanabilecek miyiz diye biraz korku vardı. Takım olarak başardık.

"TARAFTARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

İki gün içinde çok şey yaşadık. Bizi yoran şeyler yaşadık ama takım olduğumuzu, aile olduğumuzu gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz.

Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına da katlanırız. Hiç sıkıntı yok. Bu maç bizim için milli meseleydi."