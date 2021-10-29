Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

Özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip, maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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