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Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

#Beşiktaş#Hatayspor#Hatay
Beşiktaş kafilesi Hataya geldi

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

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Özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip, maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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#Beşiktaş#Hatayspor#Hatay

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