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GeriFutbol Beşiktaş kafilesi Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti
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Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kafilesi Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti

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Beşiktaş kafilesi Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti
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PAOK maçı için Selanik'te bulunan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik kadro, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Teknik Kadromuz, Selanik'te Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş kafilesi Atatürkün doğduğu evi ziyaret etti

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