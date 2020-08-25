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Beşiktaş kafilesi Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti
PAOK maçı için Selanik'te bulunan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik kadro, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Teknik Kadromuz, Selanik'te Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.
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