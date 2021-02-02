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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

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Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
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Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı önünde taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

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