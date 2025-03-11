Beşiktaş, kafa ile atılan gollere engel olamıyor!

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Beşiktaş, bu sezon rakiplerin kafa gollerine çare üretmekte zorlanıyor.
Gaziantep dün 61. dakikada Arda Kızıldağ ile skoru eşitlerken bu gol siyah beyazlıların bu sezon yediği 8. kafa golü olarak kayıtlara geçti.
2012-13, 2018-19 ve 2022-23’ün tamamında 8 kafa golü yiyen Kartal bu sezon ise 27. haftada bu rakama ulaştı. B
eşiktaş bu sezon rakiplerine toplamda 25 gol izni verirken bunların yüzde 32’sini kafa ile yediği goller oluşturdu. Süper Lig’de toplamda 8 kez sevinç yaşayan Arda Kızıldağ da bu gollerin 7’sini kafa ile attı.