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Voleybol
Haber Giriş: 23.10.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Kovid-19 sebebiyle ertelendi

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Kovid-19 sebebiyle ertelendi
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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı kadın voleybol takımının 3 Kasım Salı günü oynayacağı Sistem9 Yeşilyurt Kulübündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız ile Sistem9 Yeşilyurt SK arasında 3 Kasım Salı günü İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanması planlanan Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşması, Sistem9 Yeşilyurt Kulübündeki Kovid-19 vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sistem9 Yeşilyurt Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımının maçı Kovid-19 sebebiyle ertelendi

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