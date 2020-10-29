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Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Suphi Doğancı dönemi sona erdi

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Suphi Doğancı dönemi sona erdi
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Mustafa Suphi Doğancı ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Temmuz ayından bu yana kadın voleybol takımımızda başantrenörlük görevini yürüten M. Suphi Doğancı ile yapılan görüşmeler sonrasında başantrenörlük görevinden ayrılması konusunda mutabakata varılmıştı. M. Suphi Doğancı'ya bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Misli.com Sultanlar Ligi'nde çıktığı 11 maçı da kaybetti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımında Suphi Doğancı dönemi sona erdi

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