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Voleybol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 18:04 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düştü.

Misli.com Sultanlar Ligi 14'üncü hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 23'üncü mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

BEŞİKTAŞ: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

SETLER: 21-25, 13-25, 18-25

SÜRE: 26, 21, 25 (72 dakika)

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