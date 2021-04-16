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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan 7 transfer

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan 7 transfer

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 7 futbolcu dahil etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncular Berna Yeniçeri, Eylül Tekten, Seda Nur İncik, Melike Öztürk, Duygu Yılmaz, Elifenur Karabulut ve Kader Hançar ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet edeceklerine inandığımız yeni sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldiniz der, başarılar dileriz." denildi.

 

Beşiktaş Kadın Futbol Takımından 7 transfer

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