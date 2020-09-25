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GeriFutbol Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi
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Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Özgüvenç'e görevinde başarılar dileriz."

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