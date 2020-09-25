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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi
Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Özgüvenç'e görevinde başarılar dileriz."
💪 Kadın Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü Bahar Özgüvenç oldu. pic.twitter.com/ie4D1Kgrqm— Beşiktaş Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) September 25, 2020
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