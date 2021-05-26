Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç: "Diğer 3 büyükleri de lige bekliyoruz..."

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone'un teknik direktörü Özgüvenç, futbol hayatı ve teknik direktörlük kariyerini AA'ya değerlendirdi.

Futbolu çok sevdiğini aktaran Özgüvenç, hayalleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Bu süreçte ailesinden, özellikle annesinden çok fazla destek aldığını kaydeden Özgüvenç, "Futbola 7 yaşlarında başladım. Hiç bebeklerim yoktu, sürekli toplarla ilgileniyordum. Her kız futbolcu arkadaşımız gibi sokakta, mahallede erkek arkadaşlarla futbol oynamaya başladım. Bu tamamen futbol yetisi, içgüdüsel bir olay." ifadelerini kullandı.





- "Maça kız mı getirdiniz?" sözüne karşı kendisini ispatladı



Erkeklerle halı saha, mahalle maçlarına gittiğinde, mücadele öncesi 15 dakika kendini ispat etmeye çalıştığını vurgulayan Özgüvenç, o dönem rakip takım oyuncularının "Maça kız mı getirdiniz?" diye sürekli kendisiyle dalga geçtiğini dile getirdi.

Zamanla onların da kendisine alıştığını anlatan Özgüvenç, gençliğinde iyi bir futbolcu olduğunu, hem A Milli Takım'da hem de genç milli takımlarda uzun yıllar kaptanlık bandını taktığını söyledi.

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlük hayatının başladığına değinen Özgüvenç, Beşiktaş Vodafone takımının başında Antalya'da 17 Nisan-5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda şampiyonluk sevinci yaşamanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Özgüvenç, kadın futbolunda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Son yıllarda ilginin arttığı kadın futbolunun konuşulmaya başladığını vurgulayan Özgüvenç, geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş ile Atletico Madrid kadın futbol takımlarının karşılaşmasını 45 bin seyircinin izlemesine dikkati çekerek, "Herhalde bu da Türkiye rekorudur. Normalde biz en fazla bin kişiye falan oynarız, onun yarısı ailelerimizdir." diye konuştu.

Özgüvenç, "Diğer 3 büyükleri de lige bekliyoruz. Onlar da gelirse kadın ligi daha da güzel şekillenir. Biz de ellerimizi açtık bir an önce sahalara davet ediyoruz çünkü onlar da geldiği zaman kadın futbolu daha da kıymet ve değer kazanacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.