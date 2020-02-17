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GeriFutbol Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kenyalı Esse Mbeyu Akida'yı transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kenyalı Esse Mbeyu Akida'yı transfer etti

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kenyalı Esse Mbeyu Akida'yı transfer etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kenyalı orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida'yı kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Kenyalı orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida’yı kadrosuna kattı. Esse Mbeyu Akida’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerini yer verildi.

Esse Mbeyu Akida Kimdir?

18 Kasım 1992 tarihinde Kenya’da dünyaya geldi. Ramat HaSharon, Harambre Starlets ve Kenya milli takımında forma giyen 158 cm boyundaki orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida, 2019-20 sezonu devre arasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kenyalı Esse Mbeyu Akidayı transfer etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kenyalı Esse Mbeyu Akidayı transfer etti


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