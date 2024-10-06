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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 3 puanı kaptı

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#Kadın Futbol Takımı#Beşiktaş#Sporanasayfa
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 3 puanı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 16:05

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş JK United Payment, Ünye Kadın Spor Kulübü'ne konuk oldu.

Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş JK United Payment 51. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Lara Antunes Pintassilgo'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.

Ünye Kadın Spor Kulübü'nün tek golü, 90+5. dakikada Sude Nur Arpacı'dan geldi.

Beşiktaş JK United Payment, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.

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#Kadın Futbol Takımı#Beşiktaş#Sporanasayfa

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