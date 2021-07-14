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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta takımımızın başantrenörlük görevine, siyah-beyazlı formamız altında kulübümüze beş sezon sporcu ve beş sezon da antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Erdal Erdinç getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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