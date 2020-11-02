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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kabustan uyandı! Bu sezon 6 maçta 10 puan...

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Beşiktaş kabustan uyandı! Bu sezon 6 maçta 10 puan...
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Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, geçen sezonki kabusu yaşamaktan kurtuldu.

Geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda ise Sergen Yalçın ile daha umutlu bir başlangıca imza attı.

Bu sezonun 7. haftasına kadar 6 maç oynayan Beşiktaş; 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayarak zirveye daha yakın bir konumda kaldı.

Sergen Yalçın: Kazanmak şu anda ihtiyacımız olay şeyüper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
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- Geçen sezon kabus gibi başlamıştı

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lige kabus gibi bir başlangıç yapmıştı.

2019-2020 sezonun ilk 6 hafta maçında sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlı ekip, yaşadığı puan kayıplarıyla 6 maç sonunda 16. sırada yer alabilmişti.

- En büyük sıkıntı savunma

Beşiktaş, bu sezon en büyük sıkıntıyı savunmada yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.

Beşiktaş, buna rağmen geçen sezona göre daha iyi bir savunma başlangıcı da yaptı. 2020-2021'in ilk 6 maçında yediği 9 golle 1,5 ortalama yakalayan siyah-beyazlılar, 2019-2020'de aynı periyotta 12 golle 2 ortalamaya engel olamamıştı.

Beşiktaşta ilklerin gecesi
Beşiktaş'ta ilklerin gecesi

- Zorlu bir periyot başlıyor

Beşiktaş'ı gelecek 5 haftada zorlu maçlar bekliyor.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hafta geçen sezonun şampiyonu olan ve son haftalarda büyük çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Medipol Başakşehir maçının ardından derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, 11. haftada bu sezonun formda ekiplerinden Kasımpaşa ile evinde karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, 12. haftada ise son dönemlerin başarılı ekibi Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

 

Beşiktaş kabustan uyandı Bu sezon 6 maçta 10 puan...

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