Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Mario, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalarken, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Tüpraş Stadyumu’nda yeni transfer Joao Mario ile bir araya geldi. Yücel, "Hoş geldin" diyerek, Portekizli futbolcuya başarılar diledi.