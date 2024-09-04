Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

Güncelleme Tarihi:
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Mario, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalarken, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Tüpraş Stadyumu’nda yeni transfer Joao Mario ile bir araya geldi. Yücel, "Hoş geldin" diyerek, Portekizli futbolcuya başarılar diledi.
João Mário giriş yaptı! 😎— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024
Beşiktaş'a hoş geldin Mário. 🦅 pic.twitter.com/9oqxh9cPwL