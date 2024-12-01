Beşiktaş JK Başkanı Hüseyin Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? BJK Vekil Başkanı Hüseyin Yücel'in biyografi bilgileri

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Beşiktaş JK'nın yönetiminde değişim yaşanırken, başkan Hasan Arat’ın istifası sonrası Hüseyin Yücel, kulübün geçici başkanlık görevine getirildi. Yücel'in iş dünyasındaki kariyeri ve kulüp içerisindeki geçmiş görevleri merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Hüseyin Yücel, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini İstanbul’daki Saint Benoit Lisesi'nde tamamladıktan sonra, eğitim hayatını Fransa'da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde sürdürdü. Burada Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunan Yücel, eğitim sektörüyle de yakından ilgilenmeye başladı. Özellikle Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın icra kurulu başkanlığını üstlenen Yücel, eğitim ve sporun birleşiminden doğan projelere imza atmıştır.

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HÜSEYİN YÜCEL KARİYERİ

Hüseyin Yücel’in iş dünyasında ve spor camiasında kazandığı başarılar, onu Beşiktaş JK için önemli bir figür haline getirdi. 2017 yılında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nü kurarak basketbol takımı oluşturdu. Bu takım, ilk yılında Süper Lig'e yükselmeyi başarırken, 2022'de FIBA Europe Cup şampiyonluğu kazandı. Yücel, Beşiktaş’taki görevinden önce kulüpte Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak yer aldı. Beşiktaş'ta, Hasan Arat’ın istifası sonrası geçici başkan olarak görevine başlayan Yücel, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili olarak da görev yapmaktadır.