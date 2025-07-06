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Beşiktaş, Jens Cajuste transferini bitiyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

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#Transfer#Beşiktaş#Jens Cajuste
Beşiktaş, Jens Cajuste transferini bitiyor Sözleşme detayları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 09:27

Beşiktaş, Jens Cajuste'nin 'şarta bağlı satın alma opsiyonlu' kiralık transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.

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Yaz transfer dönemine David Jurasek ve Tammy Abraham takviyeleriyle hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Jens Cajuste'nin 'şarta bağlı satın alma opsiyonlu' kiralık transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.

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Siyah-beyazlılar bu transfer için Napoli'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 6.5 milyon euro olacak.

OPSİYON 15 MAÇ SONRA OTOMATİK DEVREYE GİRECEK

Beinsports'un aktardığı bilgiye göre; Cajuste'nin Beşiktaş'ta 15 maça çıkması durumunda satın alma opsiyonu otomatik devreye girecek ve siyah-beyazlılar 26 yaşındaki İsveçli ön liberonun bonservisini alacak.

Cajuste'nin Beşiktaş ile 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Beşiktaş, Jens Cajuste transferini bitiyor Sözleşme detayları ortaya çıktı

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Cajuste'nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Premier Lig'de Ipswich Town'da kiralık olarak forma giyen Cajuste, 33 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Jens Cajuste

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