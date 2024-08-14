Beşiktaş, İtalya'nın geleceğini transfer etti

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Beşiktaş’ın Paris SaintGermain’den kiraladığı Cher Ndour, büyük umutlarla gittiği Fransız ekibinde beklediği şansı bulamazken aradığı düzenli üst düzey futbol şansını Beşiktaş’ta yakalama amacında... Atalanta altyapısından yetişen ve ardından Benfica’ya transfer olan Ndour, 19 yaşında çarpıcı bir şekilde dünya devlerinden Paris Saint-Germain’e imza attı. Genç oyuncunun amacı aslında daha fazla forma giyerek kendini göstermekti ancak Fransa’da işler istediği gibi gitmedi.

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RAFA SİLVA İLE BENFİCA’DA BİRLİKTE OYNADI

Ndour’un Beşiktaş’a çabuk adapte olması bekleniyor zira Rafa Silva ile Benfica’da beraber oynadı. İtalyan olması sebebiyle de Ciro İmmobile ile yakınlık kurması kolay olacak. İtalya’da alt yapı milli takımlarının hepsinde görev alan 20 yaşındaki oyuncunun hedefi Gök Mavililer ile 2026 Dünya Kupası’nda olmak. Şu anda İtalya U21 Takımı’nın as oyuncularından biri olan Cher Ndour, ‘Azzurri’ ile U21 Elemeleri’nde şampiyonluk yaşadı. Hatta Ndour grupta Türkiye’ye karşı iki maçta 90 dakika oynadı.

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HEM GÜÇLÜ HEM DE YUMUŞAK BİLEKLİ

Hedefini A milli takım olarak belirleyen Ndour bu sebeple hem daha fazla süre alıp hem de Avrupa’da kendini göstereceği bir takım olan Beşiktaş’ı tercih etti. 1.90 metre boyundaki genç futbolcu uzun boyu ve güçlü fiziğine rağmen çok yumuşak bileklere sahip. Özellikle orta sahadan yaptığı driplingler ve uzaktan attığı şutlar oldukça etkili. Orta sahanın merkezinde ve forvet arkasında görev alabilen Ndour 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda aktif rol alan bir oyuncu...

LUiS ENRiQUE KEFiL OLDU

Cher Ndour’un Beşiktaş’a transferinin perde arkasında önemli bir detay var... Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ndour için Paris Saint-Germain’i çalıştıran eski takım arkadaşı Luis Enrique’yi aradı. Enrique olumlu referans verince transfer gerçekleşti.