Beşiktaş, Italiano sonrası ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı

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Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren ve teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı.
İtalyan teknik adamın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar bir transferde sona geldi.
İLHAN FAKILLI İLE ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, Clermont oyuncusu İlhan Fakıllı ile anlaşma sağladı. Kulübü ile 1 senelik sözleşmesi kalan İlhan Fakıllı’yı, Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak gösterilirken, Siyah-Beyazlılar düşük bir bonservis bedeli ödeyerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.
Futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başlayan İlhan Fakılı, daha sonra Andrezieux ve Clermont altyapılarında forma giydi. 2024 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, mayıs ayında Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından Kosova ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna davet edildi ve ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Clermont formasıyla 33 resmi maça çıkan İlhan Fakıllı bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.