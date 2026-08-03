Beşiktaş istiyordu, bonservis bedeli belli oldu!

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Mohamed Salah transferinde menajer engeline takılan Beşiktaş'ta sağ kanat arayışlarında rota Roma forması giyen Matias Soule'ye çevrildi.

SATIŞ LİSTESİNE KONDU

Çizme basınında çıkan haberlere göre; Transfer için nakit girişine ihtiyaç duyan Roma, Matias Soule'yi satış listesine koydu.

SUUDİLERİ REDDETTİ, ÖNCELİĞİ AVRUPA

Suudi kulüpleri Al-Ahli ve Al-Ittihad, Arjantinli sağ kanat oyuncusu için 40 milyon euro ödemeye hazır olduklarını bildirse de Soule kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek bu teklifleri reddetti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Soule'nin menajeri oyuncusunu Milan'a önerdi. Kırmızı-siyahlılar, Leao'nun satılması halinde Soule ile ilgilenebileceklerini belirtti.

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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Roma'nın Soule için 35 ila 40 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli belirlediği, Milan'ın ise bu meblağı çok yüksek bulduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

İki yıl önce yaklaşık 26 milyon euro bonservis bedeli ve 4 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'tan transfer edilen Soule, Roma formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 12 gol - 13 asistlik performans sergileyerek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı.