Beşiktaş istiyor! Transfer için tek şart var

#Beşiktaş#Beşiktaş Transfer#Armand Lauriente
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 14:49

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışan Beşiktaş, kanat bölgesi için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat hattını güçlendirmeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar’ın daha önce de gündemine aldığı Sassuolo forması giyen Armand Lauriente, yeniden listenin üst sıralarına taşındı.

SASSUOLO 20 İSTİYOR

Yönetimin, Fransız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan kulübünün 27 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro’luk bonservis talep ettiği ifade edilirken, Beşiktaş cephesinin bu rakamı yüksek bulduğu belirtildi. Kara Kartal’ın, Çizme temsilcisinin indirime gitmesi halinde resmi temaslara başlamayı planladığı aktarıldı.

TEK ŞART VAR

Bu sezon İtalyan ekibiyle 35 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak istikrarlı bir performans sergiledi. Hem sol hem sağ kanatta görev yapabilen, gerektiğinde santrfor olarak da oynayabilen Fransız futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Kariyerinde Orleans, Rennes ve Lorient formaları da giyen Lauriente’nin güncel piyasa değerinin 18 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi, şartların oluşması halinde bu transfer için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

 

