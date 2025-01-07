Beşiktaş istifayı KAP'a bildirdi

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Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin ikinci başkanı olan Hüseyin Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralmış ve 29 Aralık'ta yapılan olağanüstü seçimde ise rakibi Serdal Adalı'ya kaybetmişti.