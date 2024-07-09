Beşiktaş istedi, Fenerbahçe bitiriyor: Türkiye'ye transferi bekleniyor

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna kanat takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Sky Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe ve 4 İtalyan kulübü, Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente'nin peşinde.

Serie B'de forma giymek istemeyen Fransız kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Parma, Cagliari, Como ve Torino'nun da Sassuolo'ya teklif götürdüğü aktarıldı.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin teklifinin, 4 İtalyan temsilcisinin teklifinden de yüksek olduğu ve Armand Lauriente'nin Türkiye'ye transfer olmasının beklendiği vurgulandı.

Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Armand Lauriente'nin adı, Süper Lig'den Beşiktaş'la da anılıyor.

Geride bıraktığımız sezonda Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Armand Lauriente 5 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

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Asıl mevkisi sol kanat olan Fransız oyuncu, kariyeri boyunca santrfor, forvet arkası, on numara ve sağ kanatta da forma giydi.

Sassuolo, Armand Lauriente'yi 2022-23 sezonu başında Lorient'den 10.1 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.