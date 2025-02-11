Beşiktaş istedi, Arda Ünyay'ı Galatasaray kaptı

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemi bugün sona erecek.

Arroyo ve Ricardo gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, son olarak dün akşam Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ VE TRANSFERİ BİTİRDİ

Habertürk'ün haberine göre; Arda Ünyay için devreye giren Galatasaray, genç oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın bu transfer için kasasından 500 bin Euro bonservis çıkacağı belirtilirken, oyuncunun gün içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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ARDA ÜNYAY'IN KARİYERİ

18 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arda Ünyay, futbolculuk kariyerine Ankaragücü alt yapısında başladı.

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16 yaşında A takıma yükselen Arda, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 6 maça çıktı ve 81 dakika süre buldu.

Arda Ünyay güncel olarak Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.