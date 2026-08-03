Beşiktaş istedi, Acun Ilıcalı aldı! Hull City'de transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

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10 yıl aradan sonra Premier Lig'de mücadele edecek olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer hareketliliği sürüyor.

Şu ana dek kaleci Jack Butland, sol bek Matt Targett, Ekvadorlu ön libero Óscar Zambrano ve Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı kadrosuna katan Turuncu-siyahlılar; kaleci Konstantinos Tzolakis ve stoperler Lucas Herrington ile Nobel Mendy'nin transferlerini de bu hafta açıklamaya hazırlanıyor.

ORTA SAHAYA BİR TRANSFER DAHA!

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını ara vermeden sürdüren Hull City, Tromsö forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjertø-Dahl'ın transferi konusunda kulüp ve oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 12 MİLYON EURO

NRK'nın haberine göre; Hull City bu transfer için yaklaşık 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, bu meblağ bonuslarla birlikte 12 milyon euroya kadar çıkabilecek.

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MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Dün oynanan Aalesunds FK maçının kadrosundan çıkartılan Hjertø-Dahl'ın İngiltere'ye gittiği; sağlık kontrollerinde herhangi bir pürüze rastlanmaması ve çalışma izninin alınması durumunda resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Jens Hjertø-Dahl'ı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da istemiş, ancak Norveçli orta saha oyuncusu sezonu takımında tamamlamak istediğini belirterek bu teklifi reddetmişti.

PERFORMANSI

Tromsö alt yapısından yetişen ve yaklaşık 3.5 yıldır A takımda forma giyen Hjertø-Dahl, bu sezon görev aldığı 17 maçta 7 gol - 2 asistlik performans sergiledi.