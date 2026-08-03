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Beşiktaş istedi, Acun Ilıcalı aldı! Hull City'de transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Acun Ilıcalı
Beşiktaş istedi, Acun Ilıcalı aldı Hull Cityde transfer rüzgarı esmeye devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:42

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ın transferi için kulübü Tromso ve oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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10 yıl aradan sonra Premier Lig'de mücadele edecek olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer hareketliliği sürüyor.

Şu ana dek kaleci Jack Butland, sol bek Matt Targett, Ekvadorlu ön libero Óscar Zambrano ve Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı kadrosuna katan Turuncu-siyahlılar; kaleci Konstantinos Tzolakis ve stoperler Lucas Herrington ile Nobel Mendy'nin transferlerini de bu hafta açıklamaya hazırlanıyor.

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ORTA SAHAYA BİR TRANSFER DAHA!

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını ara vermeden sürdüren Hull City, Tromsö forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjertø-Dahl'ın transferi konusunda kulüp ve oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 12 MİLYON EURO

NRK'nın haberine göre; Hull City bu transfer için yaklaşık 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, bu meblağ bonuslarla birlikte 12 milyon euroya kadar çıkabilecek.

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Beşiktaş istedi, Acun Ilıcalı aldı Hull Cityde transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Dün oynanan Aalesunds FK maçının kadrosundan çıkartılan Hjertø-Dahl'ın İngiltere'ye gittiği; sağlık kontrollerinde herhangi bir pürüze rastlanmaması ve çalışma izninin alınması durumunda resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği belirtildi.

Beşiktaş istedi, Acun Ilıcalı aldı Hull Cityde transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Jens Hjertø-Dahl'ı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da istemiş, ancak Norveçli orta saha oyuncusu sezonu takımında tamamlamak istediğini belirterek bu teklifi reddetmişti.

Beşiktaş istedi, Acun Ilıcalı aldı Hull Cityde transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

PERFORMANSI

Tromsö alt yapısından yetişen ve yaklaşık 3.5 yıldır A takımda forma giyen Hjertø-Dahl, bu sezon görev aldığı 17 maçta 7 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Acun Ilıcalı

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