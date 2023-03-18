Beşiktaş, İstanbulspor karşısında 3 puan arıyor! Şenol Güneş ve Fatih Tekke'nin kadroları netleşti

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7 puan kaybettiği 3 haftalık duraklama döneminin ardından Ankaragücü ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, bugün sahasında İstanbulspor’u konuk edecek.

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Farklı hedefler peşinde koşan iki takım için de kritik önem taşıyan mücadeleye Beşiktaş tam kadro çıkacak. Konyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor ile oynadığı son 3 maçını kazanarak kümede kalma yolunda umutlanan Boğalar’da ise cezalı Okan Erdoğan oynamayacak. Beşiktaş’ta Cenk ve Hadziahmetovic bugün sarı kart görürlerse gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde oynamayacaklar.

LiGDE 2 MAÇ DAHA VAR

13.30 Recep Tayyip Erdoğan Stadı: Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor (Mustafa Kürşad Filiz). 16.00 Yeni Adana Stadı: Adana Demir-Fraport TAV Antalyaspor (Bahattin Şimşek).

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