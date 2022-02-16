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Beşiktaş-İstanbul Gençlergücü dostluğu

#Beşiktaş#İstanbul#Fulya
Beşiktaş-İstanbul Gençlergücü dostluğu

İstanbul Gençlergücü ve Beşiktaş U14 takımları, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde özel maçta kozlarını paylaştı ve mücadeleyi siyah-beyazlılar kazandı.

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İstanbul Gençlergücü ve Beşiktaş U14 takımları, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde özel maçta karşı karşıya geldi.

Dostane bir havada geçen ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Beşiktaş 27’de Ömer Kaya ve 65’te Bahadır Öztürk’ün golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Gençlergücü kalecisi Utku Koç’un yaptığı kurtarışlarla damga vurduğu maç centilmence görüntülere sahne olurken sporun dostluk barış ve kardeşlik olduğunu gösteren iki takım da fair play içindeki mücadeleleriyle alkış aldı.

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, kendilerini en iyi şekilde misafir eden Beşiktaş camiasına teşekkür ederek “Bizleri sahalarında çok iyi ağırladılar. 2021-2022 futbol sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü camiasına katılacakları müsabakalarda başarılar dilerim. Beşiktaş U-14 Takımı Teknik Direktörü Aydın Tuna hocamıza ve ekibine ayrıca başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#İstanbul#Fulya

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