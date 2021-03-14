Beşiktaş ışıl ışıl parlıyor

Larin-Aboubakar ikilisi Avrupa’nın zirvesine çıkmak için mücadele ediyor. 20 farklı oyuncunun gol attığı Beşiktaş, birçok istatistikte ilk sırada bulunuyor. Welinton, Süper Lig rekoru kırarken, Ghezzal de asist kralı.

JOSEF DE SOUZA iKi KRiTiK MAÇTA GALiBiYETi GETiRDi

1- Sezon başında Beşiktaş’a katılan Josef de Souza, siyah beyazlıların sisteminde büyük öneme sahip. Brezilyalı yıldız, orta sahadaki katkısının yanı sıra iki kritik karşılaşmada Kartal’ı zafere taşımayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu, 2-0 kazanılan G.Saray derbisinde 79’da takımını öne geçiren golü kaydetti. Son olarak da Başakşehir maçında 84’te Beşiktaş’a 3 puanı getirdi.

LARiN VE ABOUBAKAR DEVLERLE YARIŞIYOR

2- Kartal’ın gol yükünü sırtlayan iki yıldızı Vincent Aboubakar ve Cyle Larin Avrupa’nın en iyi hücum ikilisi olma yolunda ilerliyor. Aboubakar, ligde 15 gole imza atarken, Larin de 14 kez gol sevinci yaşadı ve toplam 29 defa fileleri havalandırdı. İki futbolcu, İnter’de 32 golü bulunan Lukaku-Martinez ikilisinin ardından ikinci sırayı Tottenham’lı Son-Kane ikilisiyle paylaşıyor

TOPLA OYNAMA YÜZDESiNDE TEK RAKiBi ALANYASPOR

3- Süper Lig’de zirvede yer almasının yanı sıra birçok istatistikte de başarılı bir grafik çizen siyah beyazlılar, ligin en fazla topla oynayan ikinci takımı konumunda. Ortalama yüzde 61’lik orana sahip olan Beşiktaş’ı sadece yüzde 62 ile Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor geçebildi. Üçüncü basamakta bulunan G.Saray ise yüzde 56’lık orana sahip.

WELiNTON SÜPER LiG’i SALLADI

4- Kartal’da son oynanan Başakşehir karşılaşmasında Welinton’un etkili oyunu rakamlara da yansıdı. Ligin başında Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen tecrübeli stoper, 117 isabetli pas yaptı ve bu sezon Süper Lig’de bunu başaran ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Welinton ayrıca 1 gol atarken, 9 ikili mücadele kazandı ve 139 kez topla buluştu.

iSTANBUL’UN EFENDiSi: 6 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI

5- Beşiktaş, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Başakşehir’i iki maçta da 3-2’lik skorlarla geçen Kartal, Fenerbahçe’yi 4-3, Kasımpaşa’yı 3-0, Galatasaray’ı 2-0 ve Karagümrük’ü de 4-1 ile mağlup etti. Bu müsabakalarda 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 8 gol gördü.

2019-20’NiN 28. HAFTASINA GÖRE 16 PUAN FAZLA ALDI

6- Beşiktaş, geçen sezon ligin 28. haftasında ancak 47 puan alabilmişti ve 5. sıradaydı. Siyah beyazlı takım bu sezon oynadığı 28 maçta 63 puan toplayarak 2019-20’ye göre 16 puan fazla toplamayı başardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bunun yanı sıra şu an 63 puana ulaşarak, geçen sezonun tamamında daha fazla puan aldı.

KARTAL HAVA YOLLARI

7- Sergen Yalçın’ın ekibi, bu sezon hava toplarında rakiplerine geçit vermedi. Maç başına ortalama yüzde 56.7 ile en başarılı takım konumunda olan siyah beyazlıları, Süper Lig’de yüzde 54.4 ile Çaykur Rizespor ve yüzde 52.9 ile bu sezon yükseldiği Süper Lig’deki performasıyla parmak ısırtan Hatayspor takip ediyor.

iSABETLi PAS ORTALAMASINDA SÜPER LiG’iN iLK SIRASINDA

8- Beşiktaş, maç başına ortalama 468 isabetli pasla oynuyor ve bu alanda da Süper Lig’in ilk sırasında. Siyah beyazlıları 454 pasla Alanyaspor ve 422 pasla Başakşehir izliyor. Kartal bununla birlikte isabetli pas yüzdesinde de yüzde 85.1 ile yüzde 85.4’lük orana sahip Alanyaspor’un ardından ikinci sırada bulunuyor.

ASiST KRALI RACHiD GHEZZAL

9- Leicester’dan kiralanan Rachid ghezzal, ligin asist kralı konumunda. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında kornerden golü attıram Cezayirli futbolcu, toplamda 12 asiste ulaştı. 18 gollü Boupendza’nın ardından da 15 golü bulunan Aboubakar ve 14 gol atan Larin, bu istatistikte zirveye çıkmak için fırsat kolluyor.

20 OYUNCU GOL ATTI

10- Beşiktaş’ta bu sezon 20 farklı futbolcu gol atmayı başardı. Kartal toplamda 62 kez gol sevinci yaşayıp Galatasaray’ın önünde ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş’ta söz konusu 62 golün 29’unda Aboubakar-Larin imzası bulunuyor.

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