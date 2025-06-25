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Beşiktaş, Immobile'nin alternatifini İtalya'da buldu!

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Serie A
Beşiktaş, Immobilenin alternatifini İtalyada buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 19:39

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile'nin alternatifini Serie A'da buldu.

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İtalyan basınından Ciro Immobile yerine santrafor arayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR YAZDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Roma'nın finansal nedenlerle satış listesine koyduğu Tammy Abraham'ı gündemine aldı.

Haberin detaylarında ise 27 yaşındaki futbolcunun da, İtalyan ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.

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10 GOL 7 ASİST YAPTI

2021 yılının yazından beri futbolculuk kariyerine İtalya'da devam eden İngiliz yıldız, geride kalan sezonda 44 maçta 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Serie A

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