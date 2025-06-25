Beşiktaş, Immobile'nin alternatifini İtalya'da buldu!

Güncelleme Tarihi:
İtalyan basınından Ciro Immobile yerine santrafor arayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İTALYANLAR YAZDI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Roma'nın finansal nedenlerle satış listesine koyduğu Tammy Abraham'ı gündemine aldı.
Haberin detaylarında ise 27 yaşındaki futbolcunun da, İtalyan ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.
10 GOL 7 ASİST YAPTI
2021 yılının yazından beri futbolculuk kariyerine İtalya'da devam eden İngiliz yıldız, geride kalan sezonda 44 maçta 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.