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Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın golüyle kazandı!

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#Beşiktaş#Hazırlık Maçı#İlhan Fakılı
Beşiktaş, İlhan Fakılının golüyle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 19:57

Beşiktaş, hazırlık maçında Mattersburg'u yeni transfer İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg’u 1-0 mağlup etti.

Pappelstadion’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile başladı.

35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın tek golüyle kazandı. 

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Beşiktaş günün ikinci hazırlık maçında ise Polonya ekibi Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.

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#Beşiktaş#Hazırlık Maçı#İlhan Fakılı

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