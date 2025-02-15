Beşiktaş ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya!

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Süper Lig’in 2 büyük kulübü Beşiktaş ile Trabzon bugün Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan 2 ezeli rakibin saat 19.00’da başlayacak mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile 35 puan toplayan Beşiktaş, averajla 6. sırada. Trabzon ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 29 puanla 9. basamakta.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Paulista’nın yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Necip yok. Gedson’un durumu ise maç saati belli olacak.

Trabzon’da ise Dragus ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle yok.

ARROYO VE RiCARDO FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kiralık gittiği Rize’den takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic de şans verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

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FIRTINA 272 GÜNDÜR DIŞARIDA KAZANAMIYOR

Süper Lig’de geçen sezonun 37. haftasındaki Başakşehir galibiyetinden bu yana deplasmanda kazanamayan Trabzonspor 272 günlük özlemini Beşiktaş önünde son vermek istiyor. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’a karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023’te Kadıköy’de (3-2) alan Fırtına, Beşiktaş’ı yenerse ezeli rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.