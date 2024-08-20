Beşiktaş ile Süper Lig kariyerine iddialı başlayan Ciro Immobile: Sezon sonunu düşünemiyorum!

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BEŞİKTAŞ’ı tercih etme sebebini geçtiğimiz günlerde “İhtiyacım olan öz güven burada” sözleriyle açıklayan Ciro İmmobile, bu güvenin karşılığını siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk 3 maçta 4 gol atarak net olarak gösterdi.

"YEDİĞİMİZİN FAZLASINI ATACAK KALİTEMİZ VAR"

İtalyan yıldız kendi sahalarında erken golle geri düştükleri zorlu karşılaşmada Antalyaspor’u devirmelerinin sürpriz olmadığının belirtirken “Taraftarlarımız inansınlar. Yediğimiz golün fazlasını atacak kalitemiz var.” değerlendirmesinde bulundu.

"TRİBÜNLERLE AYNI TEMPODAYIZ"

MAÇIN hemen başında gelen golde de skor 2-2’ye geldiğinde de kesinlikle olumsuz bir düşünce içine girmediklerinin altını çizen İmmobile, “Futbol hatalar oyunu. Bu nedenle yediğimiz 2 golü hiç umursamadık ve 90 dakika mücadele ettik. Tribünlerle aynı tempodayız. Coşkulu, tempolu, baskılı ve kalite ile birlikte takım ruhunu sahaya yansıtıyoruz. Bu hırs bu inanç sezon sonuna kadar devam edecek. Hedefimiz olan puanları toplayacağız.” dedi.

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"SEZON SONUNDA BU TABLOYU DÜŞÜNEMİYORUM"

BEŞİKTAŞ’ta kısa süre içinde Lazio’da oynadığı dönemlerdeki atmosferi yakaladıklarını ve takımdaşlığın üst düzeyde olduğunu hatırlatan 34 yaşındaki golcü “Stadımızda oynadığımız ilk maçta taraftarlarımızla bütünleştik. Bu atmosfer beni büyüledi. Sezon sonunda bu tabloyu düşünemiyorum. Çok etkilendim. Her golden sonra tribünlerin volkanik dağ gibi patlayarak sevincini göstermesi muhteşemdi.” diyerek sözlerini noktaladı.